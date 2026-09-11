Sanità, salute, alimentazione: la diretta dell’incontro a Barbariga

A Barbariga, come anticipo della Fiera del Casoncello che si terrà dal 24 al 27 settembre, si svolge un confronto sul futuro della sanità e dei servizi di prossimità, con uno sguardo che dalla cura si allargherà alla prevenzione, alla scuola, al lavoro e all’alimentazione.
Dopo i saluti del sindaco Marco Tinti, del presidente della Provincia Emanuele Moraschini e del presidente della Pro Loco Giandomenico Melchiotti, interverranno – nell’incontro moderato dal giornalista di Teletutto Fabio Gafforini – Claudio Vito Sileo, direttore generale di Ats Brescia, Alessandra Bruschi, direttore generale di Asst Franciacorta, e Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro.
Spazio anche a Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia, Matteo De Maio, direttore generale di BTL, Marco Marchi di Confcooperative e Massimo Cavagnini di Genesi Impresa Sociale, oltre al videomessaggio di Ettore Prandini.
A chiudere il confronto sarà l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.