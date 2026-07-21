San Polo, al parco Ducos spunta una nutria: il video
Si tratta di una presenza insolita in queste zone, ma non in provincia di Brescia, in particolare nella Bassa
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Una nutria a San Polo
Una nutria che esce da un laghetto. Il video in questione è stato realizzato al parco Ducos 2, a San Polo, dove il roditore è stato avvistato nelle scorse ore. Una presenza insolita in questa zona, ma non nella provincia di Brescia, in particolare nella Bassa.
Il dibattito sulla diffusione di questi animali nel Bresciano è da sempre acceso, soprattutto per i danni che provocano al mondo agricolo. In queste immagini, però, la nutria non reca disturbo a nessuno, né si lascia turbare dalla vicinanza delle persone che l’hanno avvistata.