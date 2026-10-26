San Martino in Franciacorta, a Cazzago torna la sagra contadina

Tradizione, sapori e sostenibilità si incontrano nel cuore della Franciacorta. Sabato 7 novembre, il comune di Cazzago San Martino si vestirà a festa per uno degli appuntamenti autunnali più attesi del territorio: la fiera di San Martino in Franciacorta.
L’evento, organizzato dalla Pro loco, celebra il Santo Patrono attraverso un ricco programma che unisce l’antica cultura contadina alla sensibilità moderna del riuso. La giornata di sabato entrerà nel vivo a partire dalle ore 14.00 fino alle 22.00 nella suggestiva cornice del Parco la Collina.
Il parco urbano diventerà il fulcro della manifestazione ospitando due grandi anime: la sagra contadina (con un tuffo nelle radici rurali della Franciacorta, volto a valorizzare i prodotti tipici della terra, l’artigianato locale e le usanze di un tempo) e la manifestazione del riuso (spazio dedicato ai mercatini del riuso, degli oggetti usati e della creatività del riciclo, promuovendo uno stile di vita sostenibile e attento all’ambiente).
Non c’è festa di San Martino senza i piaceri della buona tavola. Per tutta la durata dell’evento pomeridiano e serale saranno attivi numerosi stand gastronomici con somministrazione di cibi e bevande. I visitatori potranno riscaldarsi e deliziarsi con i sapori tipici dell’autunno bresciano, i piatti della tradizione contadina e, naturalmente, un buon calice di vino locale. Il sabato rappresenta uno dei momenti centrali del fine settimana d’onore per la comunità.
Come comunicato dalla Pro loco di Cazzago San Martino sul territorio, i festeggiamenti patronali complessivi abbracciano le serate dal 6 all’8 novembre fino a mercoledì 11 novembre (giorno ufficiale di San Martino). Mentre le grandi fiere mercato su strada si concentreranno la domenica e l’11 novembre, la giornata di sabato 7 novembre al parco la Collina offre la perfetta dimensione per le famiglie, i curiosi e gli amanti delle atmosfere autentiche.
L’ingresso all’area della fiera e della sagra al parco è gratuito.