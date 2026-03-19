San Felice è un «Comune Plastic free» e si conquista due tartarughe

Stop alla plastica monouso nelle manifestazioni, erogatori d’acqua nelle scuole e negli edifici pubblici, giornate di pulizia ambientale e nuove iniziative già in programma.

Anche grazie a queste azioni concrete San Felice del Benaco è stato premiato a Roma con il riconoscimento di «Comune plastic free», ottenendo due tartarughe nel sistema di valutazione nazionale promosso dall’associazione Plastic Free Onlus.

La cerimonia

Il riconoscimento è stato consegnato nei giorni scorsi al Teatro Olimpico di Roma; premiati in tutto 141 Comuni italiani distintisi nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche ambientali. In Lombardia i Comuni premiati sono dodici, tra cui anche Bergamo, Milano e Pavia.

Scelte ecologiche

Per il Comune gardesano si tratta di un risultato legato soprattutto alle iniziative avviate negli ultimi anni sul territorio. Tra queste spicca la scelta di vietare l’utilizzo della plastica monouso nelle manifestazioni, una misura che punta a ridurre sensibilmente la produzione di rifiuti durante gli eventi pubblici.

A questo si aggiunge l’installazione, nelle scuole secondarie di primo grado e negli edifici comunali, di erogatori d’acqua ad osmosi inversa, sistemi che permettono di eliminare gran parte di virus e batteri e di filtrare le microplastiche.

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Un intervento che ha anche l’obiettivo di diminuire l’utilizzo delle bottigliette di plastica e, quindi, il loro trasporto, risparmiando CO2, lo smaltimento e la potenziale dispersione nell’ambiente con relativi costi di raccolta.

Un ruolo importante è stato svolto anche dai volontari di Plastic free, che nel corso dell’ultimo anno hanno recuperato oltre mille chilogrammi di rifiuti abbandonati sul territorio grazie alle giornate di pulizia ambientale organizzate in collaborazione con il Comune.

Nel futuro

Le iniziative non si fermano qui. Tra i prossimi interventi previsti, come annunciato dall’Amministrazione guidata da Marzia Manovali, c’è l’installazione di colonnine per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, particolarmente inquinanti: una volta raccolti e trattati potranno essere riutilizzati per la realizzazione di materiali come imbottiture per giubbini e coperte.

Sono inoltre già in programma nuove operazioni di pulizia nei moli di Portese e San Felice, dove il 12 aprile e il 6 giugno verranno rimossi pneumatici e altri materiali accumulati nel tempo.

Il riconoscimento «Plastic free» nasce proprio per valorizzare le amministrazioni che promuovono politiche ambientali concrete, dalla gestione dei rifiuti alla sensibilizzazione dei cittadini. E l’obiettivo, spiegano dal Comune, è continuare su questa strada, coinvolgendo sempre di più la comunità locale nelle iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente.