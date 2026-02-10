Torna a Sarezzo la fiera di san Faustino e Giovita con 130 bancarelle

Cinquanta attrazioni, oltre 130 bancarelle, concerti, mostre e laboratori: la Fiera dei Santi Faustino e Giovita si prepara a trasformare Sarezzo in un caleidoscopio di festa e cultura. Tra giostre, bancarelle e iniziative per grandi e bambini la manifestazione offre un’occasione per riscoprire il territorio e il suo patrimonio.

Il programma

La fiera si apre venerdì 20 febbraio con le attrazioni, mentre sabato, domenica e lunedì alle attrazioni si aggiungono anche le bancarelle. Martedì 24 febbraio, in chiusura, spazio alla «Festa del fanciullo»: i bambini e i ragazzi saretini potranno salire gratuitamente sulle giostre grazie ai biglietti distribuiti dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio. A impreziosire la manifestazione è come ogni anno la rassegna culturale «Il resto è fiera» messa in campo dall’Amministrazione comunale, che propone concerti, incontri, spettacoli e mostre.

Il prologo oggi alle 20.30 all’oratorio di Sarezzo con una conferenza introduttiva al concerto di sabato 14 febbraio nella chiesa parrocchiale con il soprano Yuko Boverio, il flautista Mario Mazza e il pianista Pierpaolo Vigolini. Venerdì il Museo «I Magli» ospita la mostra d’arte «Lungo la Via del ferro… - dialoghi tra materie» di Enzo Bertuzzi e Giovanni Steduto, mentre sabato 14, in biblioteca, è in programma una lettura per bambini dai 5 ai 10 anni a cura del Teatro della Zucca, seguita da un laboratorio creativo per la creazione di maschere.

Domenica alle 15.30, sempre ai Magli, viene proposto «Materia in equilibrio», laboratorio creativo per bambini, mentre giovedì 19 al «Teatro San Faustino», si terrà la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze accompagnata dal concerto «Viaggio nella canzone d’autore» con Alessandro Adami e Carlo Gorio.

Domenica 22 spazio alla premiazione del «Premio d’arte del Comune di Sarezzo», concorso a premio rivolto ad artisti e nato per promuovere e valorizzare l’arte contemporanea. I vincitori della sezione pittura sono Chiara Bugatti, Geremia Ferrari e Laura Gasparini, mentre per la sezione scultura vince Giacomo Talon seguito da Sergio Marchesini e Rebecca Pedretti. Il premio «Giovane arte Bresciana» destinato a un artista under 35 è stato conferito a Lorenzo Moretti.