I patroni san Faustino e Giovita «insieme» verso la fiera: il programma

«Insieme: meraviglie!». Non si poteva trovare filo conduttore migliore per le feste patronali: san Faustino e Giovita da secoli uniti, appunto, sono i protettori della città e della nostra Diocesi. Un tema che diventa occasione di riflessione, da ben 20 anni questo è possibile grazie all’impegno del professor Angelo Baronio.

Il testo (a questo link l’intervento integrale) che ha preparato quest’anno è particolarmente sfidante, soprattutto quando parla della solitudine dei giovani: «Sono diventati cittadini del mondo, ma al tempo stesso sono diventati stranieri in sé stessi e nel loro coNtesto di vita», ha detto Baronio durante la presentazione degli appuntamenti per le feste patronali.

I santi Faustino e Giovita

Solo uno spunto su questo nostro Occidente «travolto da un cambiamento convulso senza regole dove sembra prevalere nelle contesa il più abile nell’approfittare delle circostanze dettate dall’innovazione e nel cogliere le opportunità dell’economia e del turbocapitalismo».

Quindi la speranza per le nuove generazioni (un sogno difficilmente realizzabile): «L’auspicio che si può formulare scaturisce dall’esortazione che invita a disconnettersi e a sottrarsi alla sottile tirannia dello smarphone».

Il calendario degli appuntamenti verso il 15 febbraio è ricchissimo. Oltre agli appuntamenti tradizionali, il programma realizzato sotto la supervisione del parroco mons. Giambattista Francesconi, presidente della Confraternita Santi Faustino e Giovita, spazi in tutti gli ambiti coniugando cultura e divulgazione. Un calendario che dalla città si allarga anche a Chiari e Sarezzo, due paesi che hanno appunto come patroni san Faustino e Giovita.