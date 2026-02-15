San Faustino e Giovita, «In piazza con noi» è stata a Chiari

I patroni di Chiari, San Faustino e Giovita, sono entrati nelle case dei bresciani grazie alle telecamere di «In piazza con noi», il programma di Teletutto condotto da Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, con Giorgio Zanetti.

In onda

«In occasione delle celebrazioni dei patroni – spiega il sindaco, Gabriele Zotti –, la nostra bellissima Chiari è stata la protagonista assoluta su Teletutto. Abbiamo raccontato le nostre tradizioni, la nostra storia e la vitalità della nostra comunità.

Davanti alle telecamere hanno sfilato i commercianti delle «Botteghe di Chiari», le realtà che animano lo storico «Palio delle Quadre» e i Salesiani, che proprio quest’anno festeggiano con un ricchissimo calendario di eventi il primo secolo della loro presenza a Chiari. E ancora: la Pro loco e la Protezione civile, i Vigili del fuoco volontari e i Rotary, impegnati fianco e fianco in una campagna di sensibilizzazione per portare nuove energie ai pompieri della cittadina. Ampio spazio è andato alle eccellenze culturali come la Fondazione Morcelli Repossi e il Festival della Microeditoria.

È stato poi ricordato il ruolo centrale del mondo agricolo per Chiari e per tutto l’Ovest Bresciano, oltre a quello – fondamentale per i servizi sociosanitari –- dell’ospedale Mellini, dell’Asst Franciacorta e della Rsa Cadeo, in procinto di inaugurare il nuovo centro diurno. Un’apposita ha porterà poi i bresciani alla scoperta di Villa Mazzotti e della Pasticceria Marconi, da oltre un secolo il cuore dolce e goloso della cittadina. Un nome legato a doppio filo anche alla musica, con quella leggenda del prog rock (non solo) nazionale che risponde al nome di Premiata Forneria Marconi, band nata dalla passione di uno dei musicisti clarensi più noti, Mauro Pagani, pochi giorni fa impegnato a spegnere le 80 candeline.