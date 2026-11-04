Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in serata nelle campagne tra Villa di Salò e Campoverde. I carabinieri sono sul posto e stanno cercando per prima cosa di identificare la salma, che dovrebbe essere quella di un uomo. Potrebbe trattarsi di una persona scomparsa da diversi mesi e per questo si stanno vagliando le denunce di scomparsa presentate nella zona. I primi elementi raccolti sembrano portare verso un gesto volontario ma le indagini sono alle fasi iniziali e non è ancora stato possibile escludere nessuna ipotesi.
Salò, trovato un cadavere nelle campagne: potrebbe essere di uno scomparso
Il ritrovamento in serata tra Villa di Salò e Campoverde. La salma, in avanzato stato di decomposizione, non è ancora stata identificata. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa degli ultimi mesi
Carabinieri (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
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