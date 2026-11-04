Salò, trovato un cadavere nelle campagne: potrebbe essere di uno scomparso

Il ritrovamento in serata tra Villa di Salò e Campoverde. La salma, in avanzato stato di decomposizione, non è ancora stata identificata. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa degli ultimi mesi

Paolo Bertoli Giornalista 04 novembre 2026

Carabinieri (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cadaverepersone scomparseSalò Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...