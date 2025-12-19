A Salò la riprogettazione del teatro porta a risparmi per 2,4 milioni

Opere per oltre 6 milioni di euro e un risparmio di 2,4 milioni sul teatro comunale. È questo il dato politicamente più rilevante emerso dall’ultimo Consiglio comunale, che ha aggiornato il Dup e approvato il bilancio di previsione. Al centro del dibattito le economie previste su un’opera simbolo e contestata (soprattutto per i costi) come il restauro del teatro, avviato dall’amministrazione Cipani.

«Una serrata interlocuzione durata un anno e mezzo – spiegano il sindaco Francesco Cagnini e l’assessore al Bilancio Fabiana Vanzani – tra Comune, progettisti e Centro Teatrale Bresciano, assieme al lavoro di riprogettazione, portano in dote a Salò un risparmio di oltre 2,4 milioni per l’opera più rilevante a bilancio».

Risparmi

Quella che il Comune definisce un’«ottimizzazione» dell’intervento consentirà, anche grazie a una rimodulazione dei lotti previsti, un minor costo dell’opera pari a 1,456 milioni di euro, pur mantenendo funzioni, qualità architettoniche, potenzialità e numero di posti.

A questo si aggiunge un ulteriore risparmio di circa un milione di euro, derivante da tassi di interesse più favorevoli sul mutuo da 4,8 milioni a copertura dell’opera, rispetto alla precedente ipotesi di un mutuo ventennale da 5 milioni destinato al quarto lotto.

Leggi anche Al MuSa di Salò record di presenze: oltre 28mila visitatori in 8 mesi

L’iter

«Nel luglio 2024 – fa sapere l’Amministrazione, all’epoca appena subentrata – avevamo deciso di non procedere alla sottoscrizione del mutuo da 5 milioni, visti i ritardi nello stato reale di avanzamento dell’opera (era in corso il cantiere del secondo lotto, ndr). La variazione intervenuta sui tassi di interesse ha permesso un ulteriore risparmio di circa un milione, considerando che il tasso previsto dal bilancio 2024-2026 con Cassa Depositi e Prestiti, pari a circa il 5%, si attesta oggi al 3,96%».

Determinante anche il lavoro svolto dal Ctb – con cui il Comune ha siglato un protocollo d’intesa triennale per una consulenza operativa – sia sul supporto alla revisione progettuale sia sul fronte della visione futura dell’utilizzo del teatro, oltre che sull’avvio di progettualità finalizzate all’accesso a bandi che potrebbero rendere l’intervento più sostenibile.

Terzo e quarto lotto

Attualmente è in esecuzione il terzo lotto, con fine lavori prevista a metà 2026, per un investimento di 1,8 milioni di euro, che si aggiungono ai 2.942.640 euro (al netto dell’Iva) già spesi per i primi due lotti.

Il quarto lotto, dal valore di 7,3 milioni di euro, è in fase di progettazione. In Consiglio si è parlato anche di altre opere: una ventina in totale – tra concluse, in corso e programmate – per un importo complessivo di 6,1 milioni di euro, che interessano diversi ambiti e luoghi della città. Ne riparleremo.