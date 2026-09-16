A Salò polemiche sui recenti tafferugli, il sindaco: «Reati in calo»

«Nessuna sottovalutazione, attenzione alta e coordinamento costante con le forze dell’ordine». È una presa di posizione supportata da dati quella fornita dall’Amministrazione comunale di Salò in risposta alle polemiche della minoranza dopo alcuni disordini verificatisi nel fine settimana. Cominciamo proprio da questi ultimi, sui quali il Comune ha voluto far chiarezza.
Nel tafferuglio avvenuto venerdì sera in stazione, nel quale un soggetto è rimasto ferito e trasportato a Gavardo in codice verde, «non si è verificato – precisa l’Amministrazione – alcun accoltellamento, a differenza di quanto scritto su qualche giornale e sui social». Diverso è l’episodio avvenuto sabato, «causato da un pregiudicato, con l’aggressione a un carabiniere. In quell’occasione i carabinieri erano in stazione nell’ambito di un servizio congiunto con la Polizia locale. Il responsabile è stato immediatamente arrestato».
I controlli
Il sindaco Francesco Cagnini e l’assessore alla Sicurezza Roberto Novelli, precisando che l’Amministrazione non sottovaluta né minimizza tali episodi, ricordano che «i servizi preventivi e repressivi dei carabinieri di Salò, effettuati nei primi otto mesi dell’anno, sono aumentati in maniera significativa: 181 servizi nel 2024, 280 nel 2025 e 305 nel 2026.
Il confronto relativo ai primi otto mesi evidenzia un incremento dei servizi del 69% dal 2024 al 2026. Nello stesso periodo, rispetto al 2025, i reati denunciati risultano diminuiti del 9%, mentre i furti in abitazione hanno registrato una riduzione del 42%». Intensificate anche le attività della Polizia locale, che quest’anno ha effettuato 45 servizi presso la stazione, 75 nelle frazioni, 288 nelle spiagge e 402 in centro storico.