Salò, incrocio a «T» e nuovi cantieri per ridisegnare la viabilità

Viabilità sotto i ferri a Salò. Attorno al golfo sono in corso alcuni interventi attesi da tempo lungo le strade cittadine. A Cunettone è all’opera il cantiere per la riorganizzazione dell’incrocio pericoloso tra via Fermi, uno degli accessi all’area artigianale e commerciale di Cunettone, e la Provinciale 572, asse di collegamento tra Salò e Desenzano.
L’opera
I lavori prevedono la formazione di un incrocio a T, con uno spartitraffico, per eliminare le svolte più pericolose e migliorare la sicurezza. È un’opera di cui si parla da decenni: semplice dal punto di vista progettuale, ma complessa sotto il profilo procedurale. Per realizzarla è stato necessario anche un accordo con il Comune di Puegnago, sul cui territorio ricadono 339 metri quadrati del nuovo incrocio.
È soprattutto un intervento rilevante per la sicurezza stradale, considerato l’elevato numero di incidenti, anche molto gravi, che si sono verificati nel tempo in quel punto. I lavori, avviati il 3 settembre, avranno una durata di 30 giorni e comporteranno la chiusura totale del tratto interessato. Il progetto prevede la riorganizzazione dell’intersezione attraverso un’isola spartitraffico, che consentirà di introdurre l’obbligo di svolta a destra in uscita dall’area artigianale e di facilitare l’accesso a chi giunge da Desenzano. Sarà inoltre vietata la svolta a sinistra in ingresso ai veicoli provenienti dalla rotonda di Cunettone.
Per l’ambiente
L’obiettivo è eliminare le attuali criticità dell’intersezione. Non solo sicurezza: l’intervento porterà anche un beneficio ambientale e paesaggistico grazie alla messa a dimora di 12 alberi, cinque tigli e sette aceri. Il costo dell’opera è di 190mila euro, di cui 70mila messi a disposizione dalla Provincia.
Gli altri interventi
In questi giorni si lavora anche al dissesto in viale Landi, dove fino al 30 settembre, dalle 6 alle 18, si transiterà a senso unico alternato regolato da semaforo. Il cantiere dovrà ripristinare il muro di contenimento tra via Cure del Lino e viale Landi crollato il 24 agosto 2020 dopo un acquazzone, travolgendo tre auto in sosta. L’intervento ha un costo di 630mila euro.
Da segnalare, inoltre, che Anas ha predisposto il progetto per il ripristino e la messa in sicurezza del versante franato il 23 giugno 2024 in via dei Colli, nel tratto salodiano della Gardesana 45 bis. L’opera comporterà una spesa di un milione e mezzo di euro. Tra gli interventi in programma c’è la nuova rotonda in via del Panorama, lungo la Sp 572, all’intersezione con via Muro. Opera di un valore di 480mila euro, di cui 250mila concessi dalla Provincia.