Fiamme in centro a Salò: nove appartamenti restano inagibili

Restano inagibili nove appartamenti nelle palazzine di via Garibaldi, nel centro storico di Salò, interessate dal pauroso incendio scoppiato alle 22.30 di mercoledì scorso. È quanto stabilisce la relazione dei Vigili del fuoco, inviata ieri al sindaco Francesco Cagnini. Sono una decina le persone che non possono rientrare nelle proprie abitazioni. Tutte hanno trovato autonomamente una sistemazione temporanea da parenti o amici. Ci vorrà del tempo prima che le strutture colpite dalle fiamme - in particolare i tetti, soprattutto quello della palazzina al civico 15, dove si è generato l’incendio - possano essere ripristinate.

Restano chiuse anche le tre attività commerciali situate al piano terra degli immobili coinvolti: il negozio di arredamento Eleanto, al civico 7, il parrucchiere, al civico 13 e il Caddy’s, al civico 17.

A Salò sono in molti, in questi giorni, a complimentarsi con i Vigili del fuoco. Il loro tempestivo e massiccio intervento - con una quarantina di operatori impegnati per tutta la notte, zuppi d’acqua e con temperature sotto lo zero - ha scongiurato la propagazione del fuoco tra i tetti delle case del centro, evitando danni ancora più gravi.

Centro commerciale

Sull’altro fronte dell’emergenza incendi - quello relativo al centro commerciale Salò 2, a Cunettone, dove lunedì 5 sono divampate le fiamme nel magazzino di un negozio – non si registrano sostanziali novità. Resta in vigore l’ordinanza del sindaco che dispone la chiusura al pubblico delle attività commerciali, chiamate a «procedere a una specifica pulizia profonda e alla bonifica degli ambienti, dei canali di aerazione, degli arredi e delle merci, avvalendosi di ditte specializzate». Man mano che le attività presenteranno al Comune idonea documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento degli interventi di bonifica, potranno riaprire. Come è accaduto nella giornata di ieri per lo studio medico situato sopra il centro commerciale. Il ritorno alla normalità sarà dunque graduale.