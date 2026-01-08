Incendio a Salò, ancora in corso le operazioni di spegnimento

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del grosso incendio che è scoppiato ieri sera (mercoledì 7) a Salò, in un’abitazione di via Garibaldi, nel centro storico della cittadina gardesana. Per cause che dovranno essere chiarite nelle prossime ore, le fiamme si sono sviluppate all’interno della casa e hanno rapidamente raggiunto il tetto, danneggiandolo in modo serio.

Incendio a Salò, le operazioni di spegnimento

Ieri sera i Vigili del fuoco si sono messi immediatamente a lavoro, portando sul posto oltre 40 unità: attualmente sono impiegate due squadre e le operazioni dovrebbero proseguire ancora per alcune ore. Non si segnalano feriti e intossicati.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella regolazione della viabilità.