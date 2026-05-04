Salò, giovani e sport aprono i «Dialoghi sul Golfo»
Al via dal 7 maggio la seconda edizione del ciclo di incontri dedicato alla contemporaneità. Tra gli ospiti Marino Bartoletti, Giovanna Botteri, Giovanni Grasso e Mariangela Pira, che approfondiranno temi cruciali
Lo scorso anno folto pubblico e reazioni positive
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