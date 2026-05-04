Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
﻿CronacaGarda

Salò, giovani e sport aprono i «Dialoghi sul Golfo»

Al via dal 7 maggio la seconda edizione del ciclo di incontri dedicato alla contemporaneità. Tra gli ospiti Marino Bartoletti, Giovanna Botteri, Giovanni Grasso e Mariangela Pira, che approfondiranno temi cruciali
Lo scorso anno folto pubblico e reazioni positive
Lo scorso anno folto pubblico e reazioni positive

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Garda SummerDialoghi sul GolforiflessioniSalò
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...