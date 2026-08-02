Salò, due auto in fiamme nella notte: torna l’ombra del piromane

Nottata di lavoro per i Vigili del fuoco a Salò, dove intorno alle 1.20 di oggi, domenica 2 agosto, due automobili sono state distrutte dalle fiamme in via del Roveto e in via Pozzo, a breve distanza l'una dall'altra. Un episodio che riporta inevitabilmente l'attenzione su questa zona, dove in passato si erano già verificati incendi di veicoli di probabile origine dolosa e dove si era parlato della presenza di un piromane.
Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Salò, che ha provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area.
Auto a metano
Una delle due auto era alimentata a metano, circostanza che ha richiesto particolare attenzione durante le operazioni di spegnimento. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o agli edifici vicini.
Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Si dovrà stabilire se si sia trattato di un'origine accidentale o di episodi dolosi.
La circostanza che le due auto abbiano preso fuoco quasi contemporaneamente e a poca distanza l'una dall'altra alimenta tuttavia i sospetti, anche alla luce dei precedenti registrati proprio in via del Roveto e nei quartieri residenziali circostanti, in via Gratarono, nel quartiere San Giuseppe, a Campoverde e dintorni, zone che negli ultimi anni sono state teatro di analoghi roghi che avevano fatto ipotizzare l'azione di un piromane.