Sale Marasino piange Paolo Serioli, stimato consigliere comunale

Eletto due anni e mezzo fa nella lista della sindaca Chiara Turelli, è morto all’età di 49 anni. Lascia la moglie e due figlie

04 novembre 2026 1 ' di lettura

Paolo Serioli aveva 49 anni © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti consigliere comunaleSale Marasino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...