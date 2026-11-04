Sale Marasino piange Paolo Serioli, stimato consigliere comunale

La comunità di Sale Marasino piange Paolo Serioli, morto all’età di 49 anni, dopo un periodo di malattia. Molto conosciuto in paese perché consigliere comunale, eletto due anni e mezzo fa nella lista della sindaca Chiara Turelli, di professione impiegato tecnico commerciale in un’impresa franciacortina, Paolo lascia le figlie Azzurra e Allegra, la moglie Francesca, mamma Susanna, papà Giacomo e la sorella Elisa.
Nei mesi trascorsi in municipio, Paolo si era distinto per dedizione al suo compito e attenzione al bene della comunità, rimanendo in contatto costante con il gruppo nonostante i problemi di salute. Proprio in queste ore, per ricordarlo, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Nel messaggio di cordoglio, sindaca, giunta e dipendenti comunali ricordano come di Paolo «resteranno vivi nel ricordo di tutti la dedizione, lo spirito di servizio e il costante impegno civico che hanno guidato sia il suo mandato istituzionale sia la sua vita personale».
In segno di partecipazione al lutto cittadino la sindaca invita tutta la cittadinanza, e in particolare i titolari di attività commerciali, artigianali e produttive, a unirsi in un momento di silenzioso raccoglimento in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, che si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Zenone.