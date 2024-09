L’estate è finita ma sul Garda torna la primavera con Salò Botanica

Finisce l’estate, ma a Salò c’è aria di primavera. La porta attorno al golfo una nuova edizione di Salò Botanica, apprezzata e ormai tradizionale mostra mercato di piante e fiori, uno degli eventi di maggior richiamo del cartellone salodiano.

L’appuntamento si rinnoverà da domani, giovedì 12 settembre a domenica 15 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 22 con orario continuato.

L’evento, organizzato come sempre dall’assessorato al Turismo in collaborazione con la Pro loco e l’associazione di commercianti Salò Promotion, conferma la consueta formula, proponendo quattro giorni di suggestioni botaniche e floreali per richiamare gli amanti dei fiori, gli hobbisti dal pollice verde, i maestri di giardinaggio, i patiti dell’arredamento outdoor e gli appassionati di piante, erbe e giardini.

In paese

Tutta la città sarà coinvolta. I negozi allestiranno vetrine con scenografie a tema floreale, i bar proporranno drink e cocktail ispirati alle meraviglie della natura, i ristoranti inseriranno nel menù speciali proposte dedicate all’evento. Non mancheranno, in piazza Fossa e in altre zone del centro, gli «animaloni» in erba sintetica per selfie ricordo e il divertimento dei più piccoli. Sono previsti nuovi allestimenti e alcune sorprese.

L’esposizione

Ma il richiamo principale sarà ovviamente la mostra mercato: gli appassionati potranno ammirare ma anche acquistare piante da fiore, da frutto, aromatiche e ornamentali direttamente dai vivaisti e dalle aziende espositrici, che concorrono a definire l’elevato standard tecnico e culturale dell’evento. L’ingresso alla zona di esposizione, sul lungolago, è libero e gratuito.

Salò Botanica apre in un certo senso il cartellone autunnale salodiano. «La programmazione degli eventi a Salò non si chiude con l’estate, ma trova una nuova dimensione nel periodo autunnale, con un focus dedicato alla cultura», dicono il sindaco Francesco Cagnini e l’assessore alla Cultura Alberto Comini, che annunciano il calendario «Salò è Cultura», inteso a valorizzare le tante proposte che Salò può offrire anche fuori dalla stagione turistica, offrendo proposte culturali per i residenti e non solo. Salò è Cultura si aprirà il 26 settembre in piazza Duomo, con il Festival LeXGiornate di Brescia, che per la prima volta farà tappa a Salò.