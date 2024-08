Tornano LeXGiornate con Mancuso, Pievani, Giagnoni e D’Avenia

Il Festival LeXGiornate guarda “Verso nuovi futuri”, come scandisce il claim della diciannovesima edizione della rassegna, in programma dal 19 al 28 settembre con la regia, consueta, di Fondazione Soldano, la direzione artistica del maestro Daniele Alberti e il patrocinio della Loggia. Format collaudati, come le conferenze e i concerti, si affiancheranno proposte più eclettiche e sperimentali.

Gli artisti

Creatività, sostenibilità, legalità, steam, food sono le parole chiave del festival. Ci saranno come sempre artisti di fama internazionale ed esponenti noti e celebrati del mondo culturale italiano. A partire dagli amici del festival: il teologo Vito Mancuso, il fisico Guido Tonelli, il filosofo Umberto Galimberti, Banda Osiris con il filosofo Telmo Pievani, Beppe Severgnini con Carlo Fava, Paolo Fresu con Uri Caine.

E poi le new entry: lo scrittore Alessandro D’Avenia che il 19 settembre aprirà il festival nel Cortile d’Onore dell’Istituto Cesare Arici con una rilettura dell’Odissea; la pianista Gloria Campaner, lo scrittore Gianrico Carofiglio, il geologo Mario Tozzi, Lucilla Giagnoni che rileggerà la Divina Commedia con una voce femminile, la compagnia Nogravity.

I luoghi del festival

Diversi sono i luoghi in cui si terranno gli incontri. Quelli già sperimentati, come l’auditorium San Barnaba, l’Arici, il Nuovo Palazzo di Giustizia, e i nuovi, i Giardini del Cfp Canossa e l’Istituto Pastori, piazza Duomo a Salò, i sentieri della Maddalena, il Liceo Fermi di Salò il Dis_Play al Brixia Forum con lo spettacolo dei Nogravity.

Dopo il Covid è stata recuperata la tensostruttura allestita in piazza del Mercato che ospiterà gli appuntamenti dei format «OrientaFestival» e «ProfessioneArte», il primo rivolto agli studenti.

I biglietti

I biglietti per i concerti e le conferenze si possono acquistare sul sito della Fondazione, dove si trova anche il programma completo del festival, o all’ingresso dei vari spazi che li ospiteranno fino a esaurimento posti.

Dal 2 al 18 settembre sarà attiva anche la biglietteria nella sede della Fondazione, in via Angelo Zanelli 12, a Brescia, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18, che dal 19 al 28 settembre si trasferirà all’Auditorium San Barnaba. Tutti gli altri appuntamenti del festival sono a ingresso libero.