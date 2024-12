Sabato 7 a Brescia corteo contro il ddl Sicurezza del governo

Contro il ddl Sicurezza, per difendere la democrazia. Questo il tema della manifestazione che si svolgerà a Brescia sabato 7 dicembre dalle 14.30 con partenza da piazzale Cesare Battisti e arrivo in piazza Duomo davanti a Palazzo Broletto sede della Prefettura.

La manifestazione, organizzata dall’Assemblea No ddl Sicurezza, che raccoglie persone, realtà politiche e associazionistiche di città e provincia, è pensata per chiedere al governo di cambiare rotta: «È il punto di arrivo di un percorso di confronto molto ampio – ha detto Alessandro Scatola, portavoce dell’Assemblea - . In diverse assemblee è uscita una consapevolezza condivisa: il disegno ha lo scopo di colpire tutte forme di lotta e protesta della rivendicazione dei diritti. Casa, salute, ambiente, migranti, lavoratori della scuola: il ddl va contro la nostra libertà».

Il corteo da piazzale Cesare Battisti proseguirà per le vie del centro e del ring: «Il problema è sottovalutato sia dalla politica sia dalla gente – ha detto l’avvocato Manlio Vicini - . Il ddl Sicurezza è il manifesto delle politiche di questo governo. Individua una serie di tematiche che sono reali emergenze che riguardano il nostro paese e, anziché intervenire dando soluzioni, crea nuove sanzioni repressive».

Sarà presente anche il senatore Tino Magni che si sta battendo contro il testo normativo: «Sicurezza con la repressione, con il controllo, e puntando sulla disuguaglianza – ha detto Mariam Ghassan dei giovani palestinesi di Brescia - . Per noi la sicurezza è la tutela dei diritti e della libertà. Chiediamo al governo il rispetto della democrazia».