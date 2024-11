Ddl Sicurezza e Qualità della vita a Messi a fuoco

Il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario», comunemente noto come Ddl Sicurezza sarà al centro della puntata di Messi a fuoco in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto. Con Andrea Cittadini, ad affrontare il tanto discusso e criticato Ddl saranno Simona Bordonali, deputata della Lega, Gianantonio Girelli, deputato del Pd, Paolo Fresin, referente del sindacato di Polizia, e Andrea Cavaliere, componente del Consiglio nazionale delle Camere penali. Una settimana fa, i penalisti italiani avevano scioperato proprio contro il decreto che introduce nuovi reati ed è giudicato troppo repressivo.

La seconda parte sarà dedicata all’indagine Qualità della vita del Giornale di Brescia. In studio i giornalisti Giovanna Zenti e Antonio Borrelli.