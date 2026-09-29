Russia-Nato, scontro su Kaliningrad. Mosca: «Pronti a usare l’intero arsenale»

La Russia protesta contro le esercitazioni dell’Alleanza e denuncia il rischio di uno scontro diretto. La Nato respinge le accuse e condanna le minacce. Lavrov: «L’Europa sta conducendo una guerra contro di noi»

29 settembre 2026 2 ' di lettura

Il Cremlino - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti RussiaMoscaLavrovNato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...