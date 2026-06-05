Rubavano merce nei negozi di Desenzano, arrestate due persone

Entravano e uscivano dai negozi del centro di Desenzano con fare sospetto. Ogni tanto si fermavano anche a guardare con particolare interesse all’interno delle auto in sosta. Hanno attirato l’attenzione degli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Desenzano, impegnati nei giorni scorsi in un servizio mirato contro i reati di criminalità diffusa.

I poliziotti li hanno intercettati in piazza Feltrinelli, a bordo di un’auto che aveva percorso più volte via Lungolago Cesare Battisti, effettuando varie soste nei pressi di alcuni negozi. Da lì è scattato il pedinamento . I due entravano negli esercizi commerciali mettendo in atto sempre lo stesso schema: l’uomo distraeva la commessa alla cassa, mentre la donna prelevava dagli scaffali prodotti di vario genere e li nascondeva nella borsa .

Dopo aver verificato che la tecnica era stata utilizzata in più di un negozio, gli agenti sono intervenuti, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri. La perquisizione personale e dell’auto ha permesso di recuperare numerose confezioni di profumo da donna, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro, capi di abbigliamento risultati rubati e un dispositivo frangi-vetro. Le borse utilizzate dai due erano schermate con materiale metallico per eludere i sistemi antitaccheggio.

A finire in manette sono stati un 23enne peruviano e una 45enne cilena, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, contro la persona e allo spaccio di stupefacenti.

La refurtiva è stata restituita ai responsabili dei negozi derubati. I due sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato e arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Nei loro confronti il questore ha disposto anche l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, finalizzato alla successiva espulsione, e il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Desenzano del Garda per tre anni. In caso di violazione del provvedimento rischiano fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa fino a 10mila euro.