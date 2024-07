Rubate duemila bottiglie di Gin Piero nel tragitto dall’Abruzzo a Desenzano

Il Gin Piero va a ruba? Purtroppo sì. Quattro bancali del pregiato distillato bresciano – duemila bottiglie in totale – sono spariti. La dinamica dei fatti è ancora poco nota anche allo stesso inventore del prodotto, Gianpiero Giuliano, il Piero il cui volto è impresso su ogni etichetta del celebre Gin: «Nel tragitto dalla distilleria in Abruzzo ai magazzini di Desenzano – racconta – è avvenuto un furto: l’autista si sarebbe fermato a riposare e qualcuno avrebbe rubato quattro bancali di merce su cinque».

La preoccupazione di Gianpiero è che il suo Gin finisca sul mercato nero. Per questo sta diffondendo un video-messaggio in cui invita a comprare le bottiglie solo dai rivenditori autorizzati: «Denunciate qualsiasi proposta di vendita clandestina. Non solo per una questione civica e morale, ma anche per rispetto di tutte le persone che in tutta la filiera lavorano onestamente».