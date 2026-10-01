Rubano 90 tavolette di cioccolato e le nascondono sotto le camicie

Erano riusciti a nascondere sotto le camicie 90 tavolette di cioccolato pregiato, ma il tentativo di uscire dal supermercato senza pagarle è stato interrotto prima ancora di arrivare oltre le casse.
È successo a Roè Volciano, dove due cittadini di nazionalità rumena sono stati notati dagli addetti alla sicurezza di un supermercato. A tradirli sarebbe stato proprio l'insolito rigonfiamento degli abiti, sotto i quali avevano sistemato le numerose confezioni di cioccolato.
Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale della Valle Sabbia. Gli agenti hanno fermato i due uomini prima che riuscissero a lasciare il punto vendita. Le 90 tavolette, ancora integre e sigillate, sono state recuperate e riconsegnate alla direzione del supermercato.
Durante gli accertamenti è emerso che i due risultavano senza fissa dimora sul territorio nazionale. Sono stati quindi sottoposti a fotosegnalamento per l'identificazione e denunciati a piede libero per tentato furto aggravato in concorso. Il Comando della Polizia Locale si attiverà inoltre presso il Questore per richiedere nei loro confronti l'emissione del foglio di via obbligatorio da Roè Volciano.
Un episodio che arriva a distanza di appena un giorno da un altro intervento effettuato in un supermercato della zona. Questa volta a Villanuova sul Clisi, dove un uomo è stato denunciato dopo aver sottratto alcuni alcolici. Per lui l'accusa è di furto aggravato. Anche in questo caso la Polizia Locale chiederà al Questore l'applicazione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune.