Rubano 90 tavolette di cioccolato e le nascondono sotto le camicie

È accaduto a Roè Volciano: i due uomini sono stati fermati e denunciati. Furto anche in un supermercato di Villanuova

Ubaldo Vallini 01 ottobre 2026 1 ' di lettura

Tavolette di cioccolato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cioccolatotentato furtoRoè Volciano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...