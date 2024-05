Ruba un’auto in centro a Breno: arrestato in flagranza 43enne

Ha approfittato di un momento di distrazione della proprietaria che aveva appena parcheggiato l’auto in una via centrale di Breno. Appena lei si è allontanata, il ladro, un uomo di 43 anni con svariati precedenti, ha subito colto l’occasione per impossessarsi del mezzo.

Si è quindi messo alla guida della vettura e ha provato a dileguarsi. Avvisati subito dalla donna, i carabinieri sono riusciti a risalire all’uomo attraverso le telecamere di videosorveglianza in paese e in breve tempo hanno rintracciato e arrestato in flagranza di reato il ladro.