Non ha esitato a ricorrere alla violenza pur di assicurarsi la fuga dopo un furto al supermercato. È con l’accusa di rapina impropria aggravata che gli agenti della Polizia Locale della Valle Trompia hanno arrestato un 36enne, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un divieto di dimora proprio nel comune valtrumplino.
L’aggressione
Secondo quanto riferito in aula dalla stessa Locale, l'uomo era entrato nell'esercizio commerciale prelevando dagli scaffali diversi generi alimentari, per un valore complessivo di circa 70 euro. Dopo aver nascosto la merce nello zaino e sotto i vestiti, ha oltrepassato le casse senza pagare.
Notato da alcuni dipendenti, il 36enne è stato raggiunto poco distante e alla richiesta di mostrare lo scontrino è scappato ancora. Nel secondo faccia a faccia, per divincolarsi e sottrarsi al controllo, il 36enne ha reagito con violenza, prima strattonando il responsabile e poi colpendolo con uno schiaffo al volto.
La chiamata dei colleghi ha fatto scattare l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale della Valle Trompia. Gli agenti hanno identificato il 36enne e ricostruito l'accaduto: proprio le condotte violente messe in atto subito dopo la sottrazione della merce hanno fatto scattare l'arresto in flagranza per rapina impropria, aggravata dalla violazione del precedente divieto di dimora a Villa Carcina.