Ruba superalcolici e aggredisce i commessi, donna arrestata al Conad

Una donna di 27 anni , residente in provincia di Brescia e già nota alle forze dell’ordine , è stata arrestata dalla Polizia di Stato dopo una tentata rapina al supermercato Conad di via Masaccio , in città.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti dopo una chiamata al 112, la giovane avrebbe agito insieme a un complice. I due avrebbero prelevato dagli scaffali diverse bottiglie di superalcolici , nascondendole in uno zaino, per poi oltrepassare le casse senza pagare.

Il tentativo di fuga

Notati dal personale del supermercato, i due hanno tentato di fuggire. La donna è stata però raggiunta e bloccata da alcuni dipendenti, che sono riusciti anche a recuperare la merce sottratta. Durante i momenti concitati che ne sono seguiti, la 27enne avrebbe reagito con calci, spintoni e graffi nei confronti di una cassiera. A quel punto sarebbe intervenuto anche il complice che, nel tentativo di favorire la fuga della donna, avrebbe strattonato e colpito la dipendente prima di allontanarsi a bordo di un automobile, facendo perdere le proprie tracce.

Condotta in Questura, la donna è stata arrestata con l’accusa di tentata rapina impropria in concorso e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per identificare il secondo responsabile.

Nei confronti della 27enne è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi quattro anni. In caso di violazione del provvedimento, rischia una condanna fino a un anno e sei mesi di reclusione e una multa fino a 10mila euro.