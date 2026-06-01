Ruba un monopattino e minaccia di morte il proprietario: arrestato

La Squadra Volante della Polizia ha arrestato un cittadino egiziano 29enne, senza fissa dimora e titolare di asilo politico, già con numerosi precedenti e misure di prevenzione.

L’uomo, dopo essersi fatto prestare un monopattino elettrico senza restituirlo, è stato riconosciuto dalla vittima al piazzale della metro Brescia 2. Alla richiesta di restituzione ha reagito minacciando di morte con un coltello e aggredendo il proprietario. I poliziotti, intervenuti in via Cipro, lo hanno rintracciato in un bivacco di via Cefalonia. Già denunciato la mattina stessa per possesso di un coltello a serramanico in via Corfù, ha opposto violenta resistenza, aggredendo gli agenti a calci e pugni anche in Questura.