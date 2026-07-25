Ruba alcolici dal furgone delle consegne: 56enne arrestato a Brescia

Scappa dopo aver sottratto un fusto di birra dal furgone di una società di distribuzione bevande: 56enne di Castenedolo, già noto alle forze dell'ordine, bloccato dai carabinieri in Piazza Paolo VI, a Brescia.
L'arresto arriva all'esito di una mirata attività investigativa avviata a seguito della querela presentata dal responsabile della società di distribuzione bevande con sede a Gambara, che aveva denunciato ripetuti furti di bottiglie e fusti di alcolici commessi durante le operazioni di consegna in piazza Paolo VI, a Brescia.
Le indagini
Nel corso delle indagini, i militari di Gambara hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza relative ai due episodi denunciati il 23 luglio e andati in scena il 21 luglio e la mattina dello stesso 23 luglio. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire le caratteristiche fisiche del ladro e il suo modus operandi: approfittava del momentaneo allontanamento dell'autista del veicolo per impossessarsi della merce custodita nel vano di carico.
Sulla base degli elementi raccolti, i carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo. Nel corso dell'attività, il 56enne è stato sorpreso subito dopo essersi impossessato di un cartone contenente un fusto di birra del valore di 42 euro. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di recuperare integralmente la refurtiva, che è stata immediatamente restituita all'avente diritto.
Nella tarda mattinata, il 56enne è stato condotto in Tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa avanzata dal difensore, ha disposto il rinvio del processo a settembre. Il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione per tre volte alla settimana alla caserma dei carabinieri di Castenedolo.