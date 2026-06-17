Ruba tra le auto nel parcheggio di un lido: arrestato 27enne a Desenzano

Il tema dei furti sulle auto in sosta resta di grande attualità nel Bresciano. Dopo i recenti episodi analoghi registrati sul territorio, l'ultimo caso arriva da Desenzano del Garda, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare e con numerosi precedenti. L'allarme è scattato in via Agello: il gestore di uno stabilimento balneare ha sorpreso l'uomo nel parcheggio privato mentre forzava la portiera di un'auto aziendale per rubare denaro e oggetti, e ha subito chiamato il 112.
L’intervento
Gli agenti del Commissariato sono intervenuti intercettando il fuggitivo. Il 27enne ha opposto resistenza, aggredendo i poliziotti prima di essere bloccato. La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva, restituita al proprietario. L'uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
In seguito all’episodio il questore di Brescia Paolo Sartori, ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per la successiva espulsione e un foglio di via con divieto di ritorno a Desenzano per 3 anni.