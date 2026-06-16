Furti sulle auto in sosta: arrestate due persone tra Rezzato e Brescia

Continuano le opere di prevenzione delle forze dell’ordine contro i reati predatori. In particolare i Carabinieri della Stazione di Nuvolento hanno arrestato in flagranza a Rezzato un 36enne italiano, già noto alle forze di polizia, per furto.
L’episodio
La segnalazione al 112 riportava una persona che danneggiava auto in sosta. I militari lo hanno sorpreso dentro un Fiat Ducato: aveva rotto il finestrino e appena rubato alcuni oggetti. Dagli accertamenti gli sono stati attribuiti anche altri furti a veicoli parcheggiati nella stessa zona.
Recuperata la refurtiva e trovato uno scooter rubato, poi restituito al proprietario. Particolare significativo: il giorno prima lo stesso uomo era stato arrestato dai Carabinieri della Radiomobile di Brescia per una serie di furti a veicoli nel capoluogo, con refurtiva recuperata e denuncia per altri reati. Dopo le formalità è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
L’arresto
Motivi analoghi hanno portato all’arresto da parte della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, di una 27enne bresciana pluripregiudicata per furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti in via Nisida che, dopo aver sentito forti rumori, hanno visto due uomini e una donna rompere i finestrini delle auto in sosta e rovistare all’interno, poi fuggire verso parco Gallo.
Le vittime hanno denunciato l’ammanco di cellulari, un borsone con indumenti e soldi. I poliziotti, con la descrizione fornita, hanno rintracciato la donna, bloccata poco dopo nelle vie limitrofe. Perquisendola hanno recuperato e sequestrato una borsa blu con indumenti, due cellulari, un borsello con banconote e altri effetti personali, tutti riconsegnati ai proprietari. Un’altra pattuglia ha intanto accertato il danneggiamento di altre auto e contattato i proprietari.
La donna è stata portata in Questura, arrestata e messa a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori le ha notificato l’avviso orale di pubblica sicurezza, in vista della sorveglianza speciale, visti i numerosi precedenti specifici. Sono in corso indagini per individuare i due complici.