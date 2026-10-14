Ruba all’Action e scappa in bus: 21enne arrestato, si cerca il complice

Ha rubato merce dagli scaffali dell’Action di via Triumplina, poi è salito su un autobus diretto in centro per tentare di far perdere le proprie tracce. La fuga è durata poco: il giovane ladro, un 21enne tunisino con asilo politico, è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto.
L’intervento è scattato nei giorni scorsi, dopo la segnalazione al 112 di una dipendente del negozio. Due uomini avevano nascosto diversi prodotti all’interno di uno zaino e si erano diretti alle casse, con l’intenzione di pagare soltanto due bevande. Approfittando di un momento di distrazione della cassiera, uno dei due si era allontanato con i prodotti rubati, mentre il complice aveva preso un’altra strada.
Le ricerche
La dipendente ha fornito agli agenti una descrizione dei due e ha segnalato che l’uomo con lo zaino era salito su un autobus diretto verso il centro. Le pattuglie si sono messe alla ricerca dei sospettati, riuscendo poco dopo a individuare il 21enne mentre scendeva dal pullman. La perquisizione ha permesso di recuperare nello zaino tutta la merce rubata, poi riconsegnata al negozio. Anche le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato la ricostruzione del furto. Il complice è ancora ricercato. Il giovane, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio, la persona e per droga, è stato accompagnato in Questura e arrestato al termine degli accertamenti.
Dalla Questura: «Revoca della protezione»
Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha chiesto alla Commissione territoriale competente la revoca della protezione, passaggio necessario per poter procedere con l’espulsione dall’Italia.
«Ancora una volta emerge quanto sia fondamentale la collaborazione della cittadinanza», ha sottolineato Sartori, evidenziando che la tempestiva chiamata alla Polizia ha permesso un intervento rapido e l’individuazione del responsabile.