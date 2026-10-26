Vintage, vinili e modernariato: a Rovato la «Soffitta in piazza»

Rovato è la cittadina dei mercati; una tradizione, quella commerciale, che affonda le proprie radici direttamente all’interno dell’identità stessa della capitale della Franciacorta.
All’esposizione merceologica del Foro Boario di ogni lunedì, una tappa fissa da oltre cinque secoli per tutto l’Ovest Bresciano, da alcuni anni si è aggiunto poi un secondo appuntamento, che ha saputo conquistarsi uno spazio sempre crescente nel cuore sia dei 20mila residenti della cittadina che di tanti appassionati e turisti.
Dal periodo post Covid in poi, ogni terza domenica del mese, dal mattino fino al pomeriggio inoltrato, la centrale piazza Palestro ospita «La soffitta in piazza»: decine di espositori di vintage, modernariato, libri, quadri, vinili, hobbisti, oggettistica e tanto altro si ritrovano nel pieno del centro storico, incontrando l’interesse di un folto gruppo di persone.
«Alla capacità massima arriviamo sugli 80 espositori: sono numeri importanti, con appassionati che arrivano in Franciacorta da tutta la provincia di Brescia, oltre che dalla Bergamasca e dal Cremonese» racconta Mara Bocchi, tra le anime - con l’amica Emanuela Trainini - del mercatino rovatese. «In piazza Palestro - prosegue la Bocchi - si trova davvero un po’ di tutto: modernariato, vintage, hobbistica, hand made e collezionismo come monete e francobolli. Siamo davvero contenti per il giro che si è creato, sia per quanto riguarda il pubblico che sugli espositori: in molti vengono fin dal primo giorno e non saltano mai una domenica. Questo è fondamentale, perché il mondo dei mercatini, da entrambi i lati del banco, è fatto di grande passione. Senza quella, è dura andare avanti. A Rovato però è sempre una soddisfazione: la cittadina e i suoi abitanti ci hanno accolto molto bene, si vede che c’è interesse e curiosità, sia tra chi passa quasi tutti i mesi sia tra chi, magari, viene per la prima volta».
Il mercatino rovatese de «La soffitta in piazza» si ritrova ogni terza domenica del mese in piazza Palestro. I prossimi appuntamenti, gli ultimi due del 2026, sono già stati fissati. Le date da segnare sul calendario sono quelle di domenica 15 novembre, all’interno del lungo calendario di iniziative che la capitale della Franciacorta dedicata al patrono, San Carlo Borromeo, e domenica 20 dicembre. Per tutte le informazioni sono disponibili le pagine social «La soffitta in piazza Rovato».