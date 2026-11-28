«Rovato Ice Park»: apertura oggi pomeriggio per il villaggio natalizio che fino al 10 gennaio occuperà l’area del Foro Boario di piazza Garibaldi. Grande protagonista dell’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Autoscontro Ballarini, è la grande pista di pattinaggio montata ad hoc, accompagnata da Trenino di Natale e area ristoro con cioccolata calda, crêpes, frittelle e tante golosità. In calendario anche diverse iniziative ad hoc, come l’incontro con Babbo Natale e la presenza dei truccabimbi.
Quando è aperto
Per tutte le informazioni è nato un profilo Instagram «Rovato Ice Park». Il villaggio natalizio è aperto dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 19; il venerdì dalle 14.30 alle 22; il sabato dalle 10 fino alle 22 e la domenica dalle 10 alle 19.30. Previste aperture straordinarie, con orari allungati, nei giorni festivi come 7, 8 e 25 dicembre, oltre all’1 e al 6 gennaio.
Nel frattempo in piazza Cavour, venerdì 6 dicembre alle 17, ci sarà - grazie alla Pro Loco - l’accensione dell’albero di Natale con il coro Christmas Carol, vin brulé, il panettone e i dolci di Santa Lucia a cura degli Alpini. Sabato 12 dicembre, la musica sarà protagonista alla chiesa di San Rocco con il tradizionale «Concerto di Santa Lucia» affidato alla banda cittadina, la Luigi Pezzana.
Domenica 13, infine, i mercatini di Natale delle associazioni, dalle 9 fino al tardo pomeriggio, nuovamente in piazza Cavour, con la fanfara dei Bersaglieri e il Piccolo Coro Don Milani, lo spettacolo «Christmas and Evergreen», le bolle giganti della Pro Loco, truccabimbi, gonfiabili, cioccolata calda, vin brulé, pandoro e panettone, fino all’arrivo più atteso, quello di Santa Lucia.