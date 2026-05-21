Rovato, picchia il direttore della Conad per rubare il burro: arrestato

Quando è stato scoperto a rubare da un vigilante e dal direttore della Conad di Rovato , invece di consegnare la refurtiva ha pensato bene di picchiarli. E per questo il furto si è trasformato in rapina impropria e per lui, un uomo di 55 anni senza fissa dimora, si sono aperte le porte del carcere. Il tutto per 14 confezioni di burro , poco meno di 70 euro.

Il fatto

È successo ieri, mercoledì, poco dopo le 16. L’uomo, dopo aver pagato una confezione di pollo ha oltrepassato le casse della Conad, ma il suo atteggiamento ha insospettito il vigilante che ha chiesto di poter controllare lo zaino. A quel punto è andato in escandescenza e dallo zaino sono uscite alcune confezioni di burro. Il direttore del supermercato ha cercato di farsi restituire la refurtiva, ma è stato a sua volta aggredito: il ladro lo ha afferrato per il capo e buttandolo contro il muro, procurandogli escoriazioni al volto e a una spalla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Rovato, che lo hanno arrestato.