A Rovato è nato un centro estivo dedicato al benessere degli anziani

Si chiama «Il Gelso», è aperto tutta l’estate e nasce per contrastare l’isolamento sociale e creare occasioni di condivisione

Daniele Piacentini 20 luglio 2026 2 ' di lettura

Gli spazi interni del centro estivo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti centro estivoanzianisolitudineRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...