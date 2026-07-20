A Rovato è nato un centro estivo dedicato al benessere degli anziani

Un’estate all’insegna della compagnia e del benessere anche per gli anziani. A Rovato è nato «Il Gelso», il centro estivo della Fondazione Lucini Cantù, promosso dall’Amministrazione comunale della Franciacorta.
Uno spazio, quello di via San Martino della Battaglia, che apre le sue porte per offrire anche alle persone non più giovani «un luogo di incontro, socialità e serenità. Un progetto – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Michela Bosio – che nasce per contrastare l’isolamento sociale e valorizzare il piacere di stare insieme, creando occasioni di condivisione e nuove relazioni. Perché ogni giorno, insieme, è più bello».
Gli orari
Lo spazio sarà aperto tutta estate fino al 28 agosto, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 17. Per informazioni si può contattare direttamente il Comune di Rovato al numero telefonico 030.7713277. La scelta dell’Amministrazione rovatese di agire in sinergia con la storica Casa di riposo del centro storico punta a sopperire alla chiusura estiva del Centro Oasi di via Caratti, che con il mese di settembre riprenderà i propri orari di apertura.
La scelta di appoggiarsi alla Lucini Cantù, con i suoi operatori e i suoi volontari, rappresenta anche il tentativo di mantenere aperta la possibilità per gli anziani della capitale della Franciacorta di restare nel territorio del centro, in un momento – quello estivo – dove le alte temperature e la pausa di molte attività quotidiane possono acuire le difficoltà e la sensazione di solitudine, rendendo così più difficile la vita di tutti i giorni per chi ha attorno una rete di famigliari e amici meno profonda.
Spazio sicuro
Con «Il Gelso» si punta invece a rendere le giornate ricche di incontri, possibilità e momenti di condivisione, in uno spazio sicuro e attrezzato, tornato inoltre a essere la principale porta d’ingresso al verde del parco Aldo Moro, riaperto pochi giorni fa dopo tre mesi di chiusura per il cambio di gestione del bar e punto di ristoro interno. Una doppia possibilità, quindi, per «le pantere grigie» rovatesi, in attesa della fine di agosto e della ripartenza delle consuete occasioni d’incontro e di socialità per tutte le generazioni.