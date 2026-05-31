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Rovato, irregolarità in un negozio: attività sospesa e multa di 6.500 euro

Il provvedimento è stato preso in seguito a un servizio straordinario di controllo del territorio
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Carabinieri e Nas nel locale
Carabinieri e Nas nel locale

Nella tarda serata del 30 maggio 2026 a Rovato i carabinieri della Compagnia di Chiari, il Nas di Brescia e la Polizia Locale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono state identificate 123 persone.

Irregolarità riscontrate

In un negozio il legale rappresentante è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, con immediata cessazione dell’attività. Il Nas ha rilevato anche violazioni amministrative: mancata applicazione delle procedure Haccp, assenza di licenza per spettacoli e mancata verifica di agibilità e sicurezza dei locali. Sono state comminate sanzioni amministrative complessive per 6.500 euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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HaccpNasRovato
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