Rovato, irregolarità in un negozio: attività sospesa e multa di 6.500 euro

Nella tarda serata del 30 maggio 2026 a Rovato i carabinieri della Compagnia di Chiari, il Nas di Brescia e la Polizia Locale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono state identificate 123 persone .

Irregolarità riscontrate

In un negozio il legale rappresentante è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, con immediata cessazione dell’attività. Il Nas ha rilevato anche violazioni amministrative: mancata applicazione delle procedure Haccp, assenza di licenza per spettacoli e mancata verifica di agibilità e sicurezza dei locali. Sono state comminate sanzioni amministrative complessive per 6.500 euro.