A Rovato associazioni in festa con movimento solidale

Associazioni in Festa, movimento... solidale e il commercio di prossimità con sconti e offerte ad hoc. Rovato saluta l’arrivo dell’autunno con almeno quattro occasioni d’incontro da grandi numeri. Domenica 27 settembre si parte con la nona Festa delle Associazioni, uno dei momenti più attesi dal ricchissimo tessuto sociale della capitale della Franciacorta.
Un’intera giornata in cui mettersi in mostra, fare conoscere il proprio lavoro e cercare nuove energie e volontari. La giornata, organizzata dall’Amministrazione comunale, avrà come epicentro piazza Cavour, dove sarà allestito il palco, dalle ore 9.30. Dopo la messa, i saluti istituzionali e l’esibizione del civico corpo bandistico Luigi Pezzana, dalle ore 11, spazio alla presentazione di tutti i sodalizi coinvolti, almeno una sessantina tra sport, ambito sanitario, assistenza, cultura, arte e tanto altro ancora.
La giornata proseguirà poi tra esibizioni, dimostrazioni, gonfiabili per i più piccoli e il punto ristoro degli Autieri, freschi di celebrazioni per i primi 43 anni di vita. Sempre domenica 27, occhi puntati sugli hobbisti in piazza Palestro e sulla 40esima edizione de Lo Sbarazzo, il mercato degli sconti dei commercianti de «Le vie di Rovato», con il patrocinio del Comune. Offerte. Dalle ore 9 alle ore 19 proposte di shopping ad hoc si snoderanno tra Foro Boario, le vie del centro storico e la stessa piazza Cavour.
Proprio il salotto buono di Rovato vedrà la partenza, domenica 4 ottobre, della quinta «PerCorrendo Rovato», corsa non competitiva organizzata da Comune e Pro Loco con ritrovo dalle ore 8 per le iscrizioni e partenza alle ore 9.30. Due i percorsi, da 5 a 10 chilometri. A fine corsa, ristoro a cura del Gruppo Alpini di Rovato, con la presenza del Vespa Club di Coccaglio.
Il ricavato (10 euro a persona, gratis per under 16 e over 70) andrà a sostenere la lotta ai tumori al seno con Komen Italia e il lavoro quotidiano sul territorio di Rovato Soccorso. Sempre per gli amanti dell’aria aperta, un’altra data da segnare fin da ora sul calendario è quella di sabato 31 ottobre, quando Rovato parteciperà alla XXIII giornata nazionale del trekking urbano, dedicata al tema «San Francesco 1226-2026.
Sulle tracce dell’essenziale», toccando centro storico e Monte Orfano, in un itinerario tra santuario di Santo Stefano, Convento dell’Annunciata e la chiesetta di San Michele. Il tutto, in compagnia di guide ed esperti del territorio. Informazioni su www.comune.rovato.bs.it e su www.trekkingurbano.info.