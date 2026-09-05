Rovato, era ai domiciliari: in casa aveva 700 grammi di droga

Era agli arresti domiciliari, ma durante un controllo i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione oltre 700 grammi di cocaina ed eroina, oltre a quattro biciclette elettriche ritenute di provenienza furtiva. In manette è finito un 59enne di origini tunisine, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.
Il controllo è scattato alle 7.30 di venerdì 4 settembre per verificare che l'uomo fosse in casa. I militari, insospettiti, hanno perquisito l'abitazione, trovando la droga già confezionata per lo spaccio e diverso materiale sospetto. Due delle e-bike sequestrate sono risultate rubate nei giorni scorsi: una a un professionista bresciano e l'altra a una turista ospite di un campeggio di Iseo. Entrambi avevano denunciato il furto.
Sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari delle altre biciclette e del restante materiale recuperato. Il 59enne è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.