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Rovato, era ai domiciliari: in casa aveva 700 grammi di droga

Il 59enne è stato arrestato: sequestrate anche quattro biciclette elettriche rubate
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La droga sequestrata
La droga sequestrata

Era agli arresti domiciliari, ma durante un controllo i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione oltre 700 grammi di cocaina ed eroina, oltre a quattro biciclette elettriche ritenute di provenienza furtiva. In manette è finito un 59enne di origini tunisine, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.
Il controllo è scattato alle 7.30 di venerdì 4 settembre per verificare che l'uomo fosse in casa. I militari, insospettiti, hanno perquisito l'abitazione, trovando la droga già confezionata per lo spaccio e diverso materiale sospetto. Due delle e-bike sequestrate sono risultate rubate nei giorni scorsi: una a un professionista bresciano e l'altra a una turista ospite di un campeggio di Iseo. Entrambi avevano denunciato il furto.

Sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari delle altre biciclette e del restante materiale recuperato. Il 59enne è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

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