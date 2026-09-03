A Rovato il chilometro del manzo all’olio: una tavolata per mille

Rovato saluta l’estate con un trittico di iniziative che si annunciano già da tutto esaurito. L’inizio di settembre, nella capitale della Franciacorta, sarà un tripudio di appuntamenti dedicati all’enogastronomia, alla musica e alla cultura. Si parte sabato 5 e domenica 6 settembre con la gran chiusura del Premio internazionale Franciacorta, quest’anno dedicato alla figura di Pia Donata Berlucchi, la signora del vino, scomparsa pochi mesi fa. Sabato 5 settembre verrà messa in scena in piazza Cavour, alle 20.30, La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Giuseppe Orizio. Il giorno seguente, domenica 6 settembre, l’appuntamento è alle 17 nella sala del pianoforte del Municipio di Rovato, con un banco d’assaggio dei vini bresciani a cura de «Le donne del vino» e Onav.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) si può scrivere a mariucciambrosini@gmail.com o chiamare il 338.6725080.
Il manzo all’olio
Venerdì 11 settembre spazio invece al «Chilometro del manzo all’olio di Rovato De.Co.», che si prepara a portare oltre mille commensali sugli Spalti Don Minzoni, la passeggiata pedonale che circonda le mura veneto del Castello. Il costo di partecipazione è di 40 euro e le prenotazioni, fino esaurimento dei posti, sono già disponibili all’Ufficio commercio del Comune, attraverso un messaggio WhatsApp al numero 340.2526554.
La serata all'insegna dei sapori della tradizione, con protagonista il celebre manzo all'olio De.Co. di Rovato, vedrà il piatto principe delle tavole dell’Ovest Bresciano accompagnato da antipasto, polenta, cheesecake, vino, acqua e caffè. Oltre al menù ci sarà poi musica dal vivo, uno spettacolo pirotecnico conclusivo e – novità dell’edizione 2026 – una lotteria di beneficenza con la possibilità di vincere una cena presso uno dei locali aderenti: ristorante La Loggia, Pier Trattoria, Trattoria del Gallo, Trattoria Piazza Mercato e il Ristorante Come una volta.
Si chiude mercoledì 16 settembre con la sesta edizione a Rovato per «Celebrando il Festival», serata all’insegna del gusto, della convivialità e delle eccellenze del territorio. Già disponibili i tagliandi, fino esaurimento posti, al costo di 60 euro, sulla piattaforma di eventi https://oooh.events. La cena itinerante e di gala si muoverà tra piatti dei ristoranti di punta del territorio e produttori locali, selezionati da Cibodimezzo, in abbinamento libero con i vini di almeno una trentina di cantine Docg della Franciacorta. Programma completo e tutti i menù su www.cibodimezzo.it.