Rovato, i bambini dell’asilo diventano Vigili del fuoco per un giorno

Elmi in testa e acqua sparata con il naspo, proprio come i veri pompieri. Mattinata speciale per i bambini dai 3 ai 5 anni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Canossiano «Annunciata Cosi» di Rovato, che hanno incontrato i Vigili del fuoco di Brescia.
Questa mattina, giovedì 29 ottobre, una squadra composta da personale permanente e volontario ha fatto visita alla scuola, accompagnando i piccoli alla scoperta del lavoro dei pompieri e delle attività che svolgono ogni giorno.
Cosa hanno fatto
Tra entusiasmo e curiosità, i bambini hanno potuto indossare gli elmi e cimentarsi nell’utilizzo di un naspo, provando a sparare acqua come in un vero intervento.
Un’esperienza pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei Vigili del fuoco attraverso il gioco e il contatto diretto, trasmettendo loro anche i primi principi di sicurezza e il valore del servizio alla comunità.