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Rovato, i bambini dell’asilo diventano Vigili del fuoco per un giorno

Elmi in testa e prove con l’acqua per i piccoli della scuola dell’infanzia dell’Istituto Canossiano Annunciata Cosi: in cattedra i pompieri bresciani
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I Vigili del fuoco insieme ai bambini mentre svolgono alcune esercitazioni
I Vigili del fuoco insieme ai bambini mentre svolgono alcune esercitazioni

Elmi in testa e acqua sparata con il naspo, proprio come i veri pompieri. Mattinata speciale per i bambini dai 3 ai 5 anni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Canossiano «Annunciata Cosi» di Rovato, che hanno incontrato i Vigili del fuoco di Brescia.

I bambini imparano i segreti del mestiere
I bambini imparano i segreti del mestiere

Questa mattina, giovedì 29 ottobre, una squadra composta da personale permanente e volontario ha fatto visita alla scuola, accompagnando i piccoli alla scoperta del lavoro dei pompieri e delle attività che svolgono ogni giorno.

Cosa hanno fatto

Tra entusiasmo e curiosità, i bambini hanno potuto indossare gli elmi e cimentarsi nell’utilizzo di un naspo, provando a sparare acqua come in un vero intervento.

Un’esperienza pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei Vigili del fuoco attraverso il gioco e il contatto diretto, trasmettendo loro anche i primi principi di sicurezza e il valore del servizio alla comunità.

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