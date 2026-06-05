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Rovato, anziana travolta e uccisa a pochi passi da casa

Stava attraversando la strada proprio nell’istante in cui transitava un furgone condotto da un giovane di rientro dalla giornata di lavoro: l’automobilista ha affondato il piede sul pedale del freno, ma non c’è stato nulla da fare
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Il luogo dell'investimento a Rovato
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Il luogo dell'investimento a Rovato

Stava attraversando non lontano da casa, sulla sp 16, la strada che conduce dal casello di Rovato Sud della Brebemi al centro di Rovato. Laura Baruffi l’ha fatto proprio nell’istante in cui transitava il furgone condotto da un giovane di rientro dalla giornata di lavoro. L’automobilista ha affondato il piede sul pedale del freno, ma non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato letale. L’anziana, madre di tre figli, è morta sul colpo.

Inutile l’intervento dei sanitari. Per l’ottantaduenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Rovato. L’uomo alla guida è stato sottoposto alle analisi del caso: alcoltest e narcotest sarebbero risultati negativi. Gli agenti hanno sequestrato il cellulare dell’automobilista, per verificare se lo stesse utilizzando.

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incidenteInvestimento pedoneRovato
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