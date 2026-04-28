Rottamazione? No, il vecchio furgone diventa Food truck Bonsi

Uno studente al lavoro sulle ruote del Food Truck - © www.giornaledibrescia.it

Il comparto meccanico-carpenteria ha curato l’allestimento interno, realizzando strutture e piani di lavoro. Fondamentale anche il contributo degli studenti dei servizi all’impresa, che hanno sviluppato la comunicazione del progetto, curando immagine, grafica e diffusione, valorizzando al tempo stesso la storia del veicolo. L’unico intervento esterno è stato quello della verniciatura, affidato a una carrozzeria specializzata che lavora in partnership con il Cfp, accogliendo anche diversi tirocinanti del centro di formazione».

Cfp Bonsignori: a nuovo il motore del food truck - © www.giornaledibrescia.it

E così, attraverso la collaborazione sinergica delle diverse competenze, si è raggiunto l’obiettivo ambizioso di trasformare il furgone, che era arrivato a scuola in condizioni fatiscenti, in uno strumento capace di testimoniare il valore delle formazione professionale e che, ora, continuerà a convogliare l’attività dei vari settori formativi.

Infatti il food truck è operativo e viene utilizzato nel corso di eventi, attività promozionali e iniziative di orientamento.