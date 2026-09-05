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Roncadelle, segnala due uomini sospetti: recuperata un’auto rubata

La chiamata al 112 ha permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente e identificare i due 30enni
Il furto di un'auto (foto d'archivio)
Il furto di un'auto (foto d'archivio)

Ha notato due uomini sospetti vicino a una Fiat Panda e ha chiamato il 112. La segnalazione ha permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente e recuperare la vettura, risultata rubata il giorno precedente a Brescia. È successo nella tarda serata di giovedì 3 settembre a Roncadelle. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno individuato e identificato i due uomini, di 31 e 28 anni, che avevano la disponibilità della vettura.

Gli accertamenti hanno confermato che la Panda era stata rubata e che la proprietaria aveva già presentato denuncia. L'auto è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.
I due uomini sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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