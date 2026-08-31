Roncadelle, arrestata a Elnos: era ricercata in Austria

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Una donna colombiana di 52 anni è stata fermata dai carabinieri: nei suoi confronti era stato emesso un mandato d’arresto europeo

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali