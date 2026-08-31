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Roncadelle, arrestata a Elnos: era ricercata in Austria

Una donna colombiana di 52 anni è stata fermata dai carabinieri: nei suoi confronti era stato emesso un mandato d’arresto europeo
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il centro commerciale Elnos
Il centro commerciale Elnos

Una donna colombiana di 52 anni è stata arrestata nel pomeriggio di sabato 29 agosto all’interno del centro commerciale Elnos di Roncadelle, dopo che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brescia avevano scoperto che era destinataria di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria austriaca. La donna è stata sottoposta a un controllo nel centro commerciale. Durante gli accertamenti, i militari hanno verificato che a suo carico risultava una segnalazione relativa al provvedimento emesso dalla Procura di Salisburgo.

A quel punto è stata trasferita nel carcere di Verziano. Il mandato d’arresto europeo riguarda alcuni reati contro il patrimonio commessi in Austria ad aprile del 2025. Tra le accuse figurano il furto aggravato, la sottrazione di strumenti di pagamento e la sottrazione di documenti.

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