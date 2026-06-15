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Rompeva i vetri dei veicoli per rubare, arrestato vicino al Civile

L’uomo, di 36 anni, è stato bloccato in via Ducco a Brescia: con sè aveva anche quattro dosi di Mdpv
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La refurtiva recuperata
La refurtiva recuperata

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brescia hanno arrestato ieri un 36enne italiano per furto aggravato. L’intervento è partito dalla segnalazione al 112 di una persona sospetta tra le auto in sosta in via Marcantonio Ducco. I militari lo hanno bloccato subito dopo che aveva rotto il vetro di un furgone e rubato alcuni beni.
Dagli accertamenti è emerso che poco prima aveva commesso altri due furti ai veicoli parcheggiati al Civile. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari, che hanno sporto denuncia.

Possesso di droga

Durante la perquisizione personale l’uomo aveva addosso anche 4 dosi di Mdpv, sequestrate. Per questo è stato denunciato anche per detenzione di stupefacenti. Dai controlli è risultato inoltre che aveva il divieto di ritorno nel Comune di Brescia, violazione per cui è stato denunciato.

Trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Brescia, attende il giudizio direttissimo. L’operazione ha interrotto una serie di furti in pochi minuti e recuperato tutto il maltolto.

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furtopossesso di drogaBrescia
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