Rompeva i vetri dei veicoli per rubare, arrestato vicino al Civile

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brescia hanno arrestato ieri un 36enne italiano per furto aggravato. L’intervento è partito dalla segnalazione al 112 di una persona sospetta tra le auto in sosta in via Marcantonio Ducco. I militari lo hanno bloccato subito dopo che aveva rotto il vetro di un furgone e rubato alcuni beni.
Dagli accertamenti è emerso che poco prima aveva commesso altri due furti ai veicoli parcheggiati al Civile. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari, che hanno sporto denuncia.
Possesso di droga
Durante la perquisizione personale l’uomo aveva addosso anche 4 dosi di Mdpv, sequestrate. Per questo è stato denunciato anche per detenzione di stupefacenti. Dai controlli è risultato inoltre che aveva il divieto di ritorno nel Comune di Brescia, violazione per cui è stato denunciato.
Trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Brescia, attende il giudizio direttissimo. L’operazione ha interrotto una serie di furti in pochi minuti e recuperato tutto il maltolto.