A Rodengo Saiano un weekend di festa per Sant’Antonio

Da venerdì 12 a domenica Accademia Symposium rinnova l’appuntamento con la tradizionale Festa di Sant’Antonio, un evento che ogni anno richiama studenti, famiglie, istituzioni, imprese e cittadini in un clima di condivisione, cultura e convivialità.
La manifestazione prenderà il via venerdì con un momento di confronto dedicato ai giovani e al mondo dell’impresa. Alle 18.30 si terrà l’incontro «Da zero ad azienda: l’impresa di fare impresa», un dialogo con gli studenti degli Its sul tema dell’autoimprenditorialità, che vedrà la partecipazione del senatore Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, di Umberto Colli, direttore regionale Lombardia Nord di Crédit Agricole Italia, delle giovani imprenditrici Giorgia Corbari e Federica Faustini, di Margherita Peroni, presidente di Mcl Brescia, e di Roberto Zini, presidente di Pro Brixia.
Pizza e musica
La serata proseguirà con musica dal vivo e con il tradizionale servizio di ristorazione nel chiostro. È prevista anche la pizza realizzata dai ragazzi dell’azienda agricola Symposium in collaborazione con la pizzeria «Al Fienile» di Palazzolo. Sabato 13 giugno sarà invece una giornata particolarmente significativa per la vita dell’Accademia.
Alle 11.30 verrà inaugurata la rinnovata chiesa-auditorium Sant’Antonio. Sono stati invitati Padre Luigi Cavagna, rettore di Accademia Symposium, Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, e Rosa Vitale, sindaco di Rodengo Saiano.
Alle 18.30 sarà presentato il progetto «Dieci e Lode», iniziativa dedicata all’occupabilità dei giovani e alla lotta contro la dispersione scolastica, che coinvolge Accademia Symposium e numerosi enti lombardi. La serata proseguirà con servizio di ristorazione e musica. Domenica sport, musica e tradizione. Si partirà al mattino con la Symposium Run. Per ristorazione e serate pizza (venerdì e domenica) è richiesta la prenotazione sul sito dell’Accademia.