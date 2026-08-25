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Rock e buona cucina per la tradizionale festa di San Pancrazio

Da giovedì 27 a domenica 30 agosto appuntamento all’oratorio della frazione di Palazzolo
L'oratorio di San Pancrazio - Foto © www.giornaledibrescia.it
L'oratorio di San Pancrazio - Foto © www.giornaledibrescia.it

L’estate di San Pancrazio si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi. Da giovedì 27 a domenica 30 agosto l’oratorio della frazione di Palazzolo ospiterà infatti la tradizionale festa che, come ogni anno, unirà momenti di svago, musica, sport e convivialità, coinvolgendo famiglie, giovani e bambini in quattro serate ricche di iniziative.

Programma

Il programma prenderà il via giovedì 27 con la baby dance dedicata ai più piccoli, seguita dall’intrattenimento musicale dei Muffin Little Puffy, che proporranno un viaggio tra grandi successi rock italiani e internazionali. In contemporanea si disputerà anche il Torneo dell’Amicizia di calcio a 7. Venerdì 28 spazio ancora ai bambini con la baby dance, mentre la serata proseguirà con il concerto dei Vasco Dentro. Sabato protagonisti saranno, invece, il ballo e la musica con la scuola Fenix Dance Studio, seguita dall’orchestra Raf Benzoni Band. A chiudere la serata sarà la tradizionale tombolata.

La giornata conclusiva di domenica inizierà con la messa al parco dell’oratorio, a cui seguirà l’esposizione di modelli Abarth. A mezzogiorno è previsto lo spiedo, poi il torneo di ping pong. In serata spazio alle finali del Torneo dell’Amicizia, all’esibizione del gruppo Twirling Palazzolo e al concerto dei Bellignoranti, pop-rock italiano. Ogni serata saranno presenti i gonfiabili per bambini, i cocktail del Buena Vida, la pesca di beneficenza e, novità, anche la pizzeria.

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San PancraziofestaPalazzolo sull'Oglio

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