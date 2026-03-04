A Ludriano il funerale di Nicolas Tomasoni: «Un dolore che disarma»

Fuori dalla chiesa, molto prima dell’inizio delle esequie, ci sono già decine e decine di persone. Genitori che stringono ragazzi giovanissimi, quasi tutti con una rosa bianca in mano. Voci basse, volti increduli, abbracci alla ricerca di un conforto che, in momenti come questi, sembra non bastare mai. La comunità di Roccafranca si stringe attorno alla famiglia di Nicolas Tomasoni per l’ultimo saluto a un ragazzo che se n’è andato troppo presto.

I ragazzi con una rosa bianca in mano - © www.giornaledibrescia.it

Il funerale

La chiesa parrocchiale della frazione di Ludriano si riempie in ogni ordine di posto. Tra i banchi, accanto ai familiari, siedono amici, compagni di scuola, insegnanti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Insieme al sindaco di Roccafranca Marco Franzelli sono presenti il primo cittadino di Chiari Gabriele Zotti e il consigliere di Comezzano-Cizzago Gabriele Gavazzoni, uniti in un dolore che ha attraversato più comunità.

Proprio ieri il Comune di Roccafranca ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e l’invito alla cittadinanza e alle attività commerciali a vivere la giornata con rispetto e sobrietà, in segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione al dolore collettivo.

Il corteo funebre è partito alle 14.45 da Chiari. Anche lì, nei giorni precedenti, si è svolto un continuo pellegrinaggio silenzioso: amici, conoscenti e semplici cittadini sono passati per lasciare un pensiero, una preghiera o semplicemente la propria presenza accanto alla famiglia. La morte di Nicolas, avvenuta nel pomeriggio di domenica primo marzo a Chiari a seguito di un tragico incidente, ha scosso tutti.

Il dolore

«Quando un giovane se ne va così presto, il dolore assume una dimensione che supera le parole – dice il sindaco Franzelli –. È un dolore che interroga, che disarma, che impone silenzio. Non esistono spiegazioni capaci di colmare un’assenza così grande. Ma in questo silenzio carico di sofferenza emerge un segno forte: la comunità che si stringe, che condivide, che non lascia sola una famiglia nel momento più buio. Oggi Roccafranca e Ludriano, insieme alle comunità di Chiari e Comezzano-Cizzago, sono qui come un’unica grande famiglia, unite da un abbraccio sincero e composto».

Nicolas era nel pieno del suo cammino. C’erano lo studio, le amicizie, le passioni, i sogni che iniziano a prendere forma. C’era quell’energia limpida e autentica che appartiene ai ragazzi della sua età: la voglia di scoprire il mondo, di crescere, di costruire legami veri. La sua vita, seppur breve, richiama con forza al valore di ogni giorno. Ricorda quanto sia prezioso un sorriso, una parola gentile, un gesto di amicizia. Nulla è scontato, ogni istante è un dono da vivere con consapevolezza. Nel silenzio della chiesa e negli sguardi dei tanti ragazzi presenti si percepisce tutta la difficoltà di accettare una perdita così improvvisa. E mentre la comunità si stringe attorno ai familiari per l’ultimo saluto, il ricordo di Nicolas continuerà a vivere nei gesti e nei momenti condivisi con chi gli ha voluto bene.