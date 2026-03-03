«Un dolore grande»: Roccafranca e Chiari in lutto per Nicolas Tomasoni

Un silenzio composto, rotto soltanto dai passi ovattati di chi entra per un ultimo saluto. Alla Casa del Commiato Mombelli di Chiari ieri il tempo sembrava fermarsi, sospeso in un dolore che fatica a trovare parole. Attorno alla famiglia di Nicolas Tomasoni, giovanissima vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica primo marzo a Chiari, si stringono parenti, conoscenti, rappresentanti delle istituzioni e tanti ragazzi ma soprattutto amici. Hanno lo sguardo basso, incredulo. Cercano forza l’uno nell’altro davanti a una tragedia che colpisce nel profondo due comunità intere.

Due comunità in lutto

Sui volti dei giovani si legge lo smarrimento. Gli abbracci sono lunghi, le lacrime scorrono in silenzio. Il manifesto funebre riassume una vita spezzata troppo presto: Nicolas è mancato all’amore della mamma Luana, del papà Fabio, della sorellina Isabel, dei nonni, degli zii e di tutti i parenti. Un dolore che attraversa Ludriano, frazione di Roccafranca dove la famiglia è molto conosciuta e stimata, e Chiari, la città in cui il ragazzo frequenta il primo anno del Liceo San Bernardino. Proprio dall’istituto fanno sapere che «la comunità educativa e gli studenti si uniscono al dolore della famiglia».

Una grave perdita

Il motorino sul quale viaggiava Nicolas Tomasoni

Essendo la tragedia avvenuta sul territorio clarense, non manca il pensiero del sindaco Gabriele Zotti, che esprime pubblicamente la vicinanza dell’intera comunità. «Quando ho saputo quanto successo a un ragazzo così giovane, il dolore è stato grande – ha dichiarato il primo cittadino di Chiari –. Mi unisco alla comunità di Roccafranca e alla famiglia in questo momento così difficile». Dolore anche nelle parole del sindaco di Roccafranca Marco Franzelli. «Perdiamo un ragazzo serio, un modello per educazione e comportamenti. È una grave perdita per tutta la comunità di Ludriano. Siamo vicini al papà Fabio, alla mamma Luana e alla sorellina. Mercoledì, il giorno dei funerali, dichiareremo il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia».

L’ultimo saluto

La veglia di preghiera è in programma oggi alle 18.30. I funerali si terranno appunto domani alle 15 nella parrocchiale di Ludriano di Roccafranca, con partenza alle 14.45 dalla Casa del Commiato Mombelli. Intanto nel luogo di visita continua il pellegrinaggio silenzioso di chi vuole esserci, anche solo per pochi minuti. Un segno concreto di vicinanza che racconta quanto fosse profondo il legame con un ragazzo che, con la sua discrezione e il suo sorriso, ha saputo farsi voler bene da tutti.